Hospitals
Sanitat pública a Eivissa
Pilar Hernàndez Ribera
Ahir vaig estar al Hospital de Can Misses per una visita a Oftalmologia.
Vaig aprofitar per passar per Oncologia, on tinc pendent des de fa uns mesos una ressonància cranial, ja que fa quatre anys vaig tenir una metàstasi i me la varen tractar amb radiocirurgia a Palma. El TAC que em varen fer aquí, al mes d’octubre de 2025, va informar d’una lesió(?) on vaig tenir el tumor. Una Ressonància i res definitiu, per lo que al mes de febrer estava a Son Espasses fent-me una altra prova més precisa. L’informe recomana seguiment.
El meu oncòleg de vacances, fa mesos que no el veig, i sense cita. L’aparell de les ressonàncies porta trencat des de no es sap quan. Només en tenim un. I la llista d’espera , segons em diu el personal, és de nou mesos, previsiblement.
Som una illa pobre i no ens podem permetre tenir dos aparells per més de 170.000 habitants més tota la població flotant en temporada.
És una pena, veritat?
No sé què pretenen els governants. Suposo que PP-VOX tenen un guió que és desmantellar tot lo públic com està passant a les autonomies on governen.
Gràcies de tot cor i seguiu venent fum als diaris de lo bé que estem.
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