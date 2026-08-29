Movilidad
Quedarse cerca también es un plan
Maria Elena Buck
Vivo en Eivissa y trabajo a 900 metros de casa. Voy a pie a casi todo. Es más cómodo y más agradable.
Teniendo Niu Blau a cinco minutos en bici, me he ido muchas veces a la otra punta de la isla para pasar el día en la playa, a Eivissa a comprar algo que tenía aquí al lado, de Santa Eulària a Santa Gertrudis a tomar algo teniendo locales de sobra aquí en el pueblo. Ahora me parece una barbaridad: al final pierdes más tiempo buscando aparcamiento que disfrutando.
Si nos quedamos cerca, ganamos tiempo, dinero y salud. El coche hace falta para urgencias o para acompañar a una persona mayor, claro. Para eso está.
Pero lo absurdo es que en las Pitiüses ya hay más coches que personas. Ya no es la isla del asfalto. Es la isla de la chapa.
Y esa masificación tiene consecuencias. Cada verano vemos accidentes gravísimos, incluso mortales, en carreteras que no dan para más. No podemos seguir metiendo más coches en una isla tan pequeña. Es absurdo, teniendo en cuenta que los caminos son cortos y se podría usar mucho más la bici.
Entiendo que mucha gente tiene miedo de ir en bici, con el tráfico que hay. Por eso necesitamos muchos más carriles bici seguros. Y mientras tanto, quedarse cerca también es un buen plan. Y más seguro.
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