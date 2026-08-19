En Ibiza no tenemos nada que envidiar al american dream. El sueño ibicenco existe: Petit y Vázquez lo han conseguido. De la nada surgieron hace años. Han sabido conectar con el público y una masa de fieles seguidores llenan Amnesia todos los viernes tarde

No lo busquéis en las listas de los mejores djs del mundo, pero aquí están, irradiando felicidad y buen rollo allí donde trabajan.

La música en Ibiza es una parte muy importante que estos dos profesionales han sabido aprovechar. Nos cargan las pilas y generan deseos de volverlos a ver el viernes siguiente.

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Lo dicho, Petit y Vázquez, DJs de la terra, fem poble. Per molt anys.