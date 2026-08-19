Queja por la supresión de una línea de bus en Sant Joan en octubre

Buenos días. Desde que el Consell d’Eivissa concedió la nueva licitación del transporte público a ALSA han ocurrido cosas poco agradables a los usuarios que lo usamos para trasladarnos desde el municipio de Sant Joan a Vila, por motivos de trabajo, de ocio o relacionados con los intereses de los jóvenes. A partir del 1 de octubre se nos denegará el derecho de usar este transporte de vuelta a casa en el horario de 21.30 o 21.55 horas (Sant Joan y Sant Miquel, respectivamente). He intentado por activa y pasiva hablar con ALSA y el conseller de Mobilitat Marià Juan con resultados nulos, he plasmado quejas y sugerencias vía digital pero todo sigue igual. A partir de octubre nos quedamos sin los servicios de autobuses para volver a casa que eran sagrados con las anteriores empresas Sagalés y Lucas Costa.

Ruego que tengan en consideración esta misiva para que el municipio de Sant Joan de Labritja no se vea discriminado respecto a los demás municipios de la isla.