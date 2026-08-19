Transporte aéreo
Queja por la supresión de una línea de bus en Sant Joan en octubre
Jaume Espinosa Noguera
Buenos días. Desde que el Consell d’Eivissa concedió la nueva licitación del transporte público a ALSA han ocurrido cosas poco agradables a los usuarios que lo usamos para trasladarnos desde el municipio de Sant Joan a Vila, por motivos de trabajo, de ocio o relacionados con los intereses de los jóvenes. A partir del 1 de octubre se nos denegará el derecho de usar este transporte de vuelta a casa en el horario de 21.30 o 21.55 horas (Sant Joan y Sant Miquel, respectivamente). He intentado por activa y pasiva hablar con ALSA y el conseller de Mobilitat Marià Juan con resultados nulos, he plasmado quejas y sugerencias vía digital pero todo sigue igual. A partir de octubre nos quedamos sin los servicios de autobuses para volver a casa que eran sagrados con las anteriores empresas Sagalés y Lucas Costa.
Ruego que tengan en consideración esta misiva para que el municipio de Sant Joan de Labritja no se vea discriminado respecto a los demás municipios de la isla.
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