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Festes de la Terra

Concert de la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa

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Margarita Tur Serra

El diumenge dia 2 d’agost la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa va oferir un concert brillant, inoblidable, que era gratuït perquè era del programa de les Festes de la Terra, concert a càrrec del jove director Pablo García Ortiz. L’església era plena de gom a gom, gaudint d’un espectacle poc habitual en els temps que som. En aquell moment vaig pensar que si l’organització ens hagués demanat, a tots els que érem allí, una donació de cinc euros, és un dir, hi hauria hagut la mateixa gent, i hauríem pogut col·laborar perquè els infants de Ceuta tenguessin un plat a taula.

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