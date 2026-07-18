Agradecimiento
El gran trabajo de Cáritas
María Haro Torres
Confieso que hasta hace unos pocos años no tenía idea de la verdadera dimensión de Cáritas. Casi lo hubiera resumido en recogida de ropa, comedor, ayuda con alimentos y productos de primera necesidad… y poco más.
Supongo que a la mayoría de la gente le pasa lo mismo.
Pues bien, después de ver hasta dónde llega su acción, confieso mi absoluta admiración a la entidad, sus trabajadores y sobre todo a los voluntarios.
Empiezo: a nadie que llama a su puerta se le pregunta nada, si tiene papeles, si piensa de una manera o de otra. Nada, simplemente se le acoge y ayuda en lo que necesita.
En estos tiempos en que al emigrante se le usa como moneda política de uno u otro signo, Cáritas sólo mira a la persona, nada más, y cumple con el mandato de su “Jefe”, el mandato del amor, pero del Amor de verdad, a lo grande.
Cuántas incomprensiones le ocasiona a Cáritas el hecho de ver a la persona sólo como persona, sin circunstancias que la definan y que sirven en no pocos casos para justificar una falta de ayuda. Pues la persona, por sí misma, tiene toda la dignidad, toda. Yo añado: todos somos hijos de Dios y merecedores del mismo reconocimiento.
Sigo por algo tan importante como el control de cada euro que recibe y gasta. Las auditorías son exhaustivas y están al alcance de cualquiera.
No sé cuántas entidades sin ánimo de lucro pasan esos controles. Realmente no lo sé, como tampoco sé cómo Cáritas, en concreto la de Ibiza, puede sobrevivir atendiendo y sufragando lo que corresponde a entidades públicas que no han comprendido (o si lo han comprendido, les da igual) el orden de prioridades en las necesidades de las personas.
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