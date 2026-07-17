Multitudinaria despedida a Lina, taxista del aeropuerto de Ibiza
José Luis Clapés Espases y familia
Mi hermana Lina fallecía el pasado día 9 de julio. El día 11 de julio se celebraba el velatorio en Pompas Fúnebres Ibiza seguido de misa en la iglesia de Sant Jordi de ses Salines y posterior entierro en el cementerio de esta localidad “jordiera”. En este momento tan triste y delicado para toda la familia, sirvan estas líneas para agradecer a todas las personas que quisieron de alguna manera dar el último “adiós” a mi hermana Lina. Han sido muchas las muestras de cariño, los mensajes de apoyo y de ánimo en estos días de enorme tristeza para todas aquellas personas que conocían a Lina. Lina se ha ido en silencio, de manera discreta pero rodeada de mucho cariño y de muchísimo amor, tal y como era ella; con enormes valores humanos, responsable, afable, jovial, cariñosa, empática, amiga de todos sus amigos y amigas y dispuesta siempre a echar una mano a quien lo necesitara. La familia agradece enormemente el cariño y el amor que hemos sentido en este delicado momento; las ofrendas florales, los centros y los ramos de flores han hecho que mi hermana descanse en un inmenso jardín; que sienta el calor, el afecto y la estima de todas las personas que tanto la apreciaban.
Para acabar y de manera muy especial quisiera expresar un agradecimiento especial a la Asociación de taxistas de Ibiza y a la Asociación Élite Corsarios de Ibiza. Expresar mi profundo al sector del taxi pues a pesar de no contar con un departamento de RRHH; fueron capaces de organizarse y tuvieron el placer de organizar y de llevar a cabo una comitiva fúnebre en la que una gran cantidad de taxis acompañaron al coche fúnebre desde Pompas Fúnebres Ibiza hasta la iglesia de la localidad salinera.
Personal de Pompas Fúnebres Ibiza, párroco y obreros de la iglesia de Sant Jordi de ses Salines, enterrador del cementerio, compañeros y compañeras, taxistas de todos los municipios de la isla, al parque de bomberos de Ibiza… amigos, amigas y familiares; muchas gracias por esta acogedora despedida repleta de cariño y de amor. Mi hermana seguirá conduciendo el taxi en el cielo y guiándonos a todos por el buen camino con su dulce y resplandeciente sonrisa.
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