Multitudinaria despedida a Lina, taxista del aeropuerto de Ibiza

Mi hermana Lina fallecía el pasado día 9 de julio. El día 11 de julio se celebraba el velatorio en Pompas Fúnebres Ibiza seguido de misa en la iglesia de Sant Jordi de ses Salines y posterior entierro en el cementerio de esta localidad “jordiera”. En este momento tan triste y delicado para toda la familia, sirvan estas líneas para agradecer a todas las personas que quisieron de alguna manera dar el último “adiós” a mi hermana Lina. Han sido muchas las muestras de cariño, los mensajes de apoyo y de ánimo en estos días de enorme tristeza para todas aquellas personas que conocían a Lina. Lina se ha ido en silencio, de manera discreta pero rodeada de mucho cariño y de muchísimo amor, tal y como era ella; con enormes valores humanos, responsable, afable, jovial, cariñosa, empática, amiga de todos sus amigos y amigas y dispuesta siempre a echar una mano a quien lo necesitara. La familia agradece enormemente el cariño y el amor que hemos sentido en este delicado momento; las ofrendas florales, los centros y los ramos de flores han hecho que mi hermana descanse en un inmenso jardín; que sienta el calor, el afecto y la estima de todas las personas que tanto la apreciaban.

Para acabar y de manera muy especial quisiera expresar un agradecimiento especial a la Asociación de taxistas de Ibiza y a la Asociación Élite Corsarios de Ibiza. Expresar mi profundo al sector del taxi pues a pesar de no contar con un departamento de RRHH; fueron capaces de organizarse y tuvieron el placer de organizar y de llevar a cabo una comitiva fúnebre en la que una gran cantidad de taxis acompañaron al coche fúnebre desde Pompas Fúnebres Ibiza hasta la iglesia de la localidad salinera.

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Personal de Pompas Fúnebres Ibiza, párroco y obreros de la iglesia de Sant Jordi de ses Salines, enterrador del cementerio, compañeros y compañeras, taxistas de todos los municipios de la isla, al parque de bomberos de Ibiza… amigos, amigas y familiares; muchas gracias por esta acogedora despedida repleta de cariño y de amor. Mi hermana seguirá conduciendo el taxi en el cielo y guiándonos a todos por el buen camino con su dulce y resplandeciente sonrisa.