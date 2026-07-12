Ladridos de día y de noche en la finca de al lado

Estimado editor de Diario de Ibiza, vistas algunas cartas editadas en su periódico, creo que le puedo exponer nuestro caso: vivimos en las afueras de Sant Antoni, en una pequeña parcela, y hace un par de años o tres en la parcela contigua a la nuestra se instalaron las entidades fundación Natura Park y Cepad, está última es la que figura en la entrada de la finca. Al principio, todo muy bien, no oíamos nada; pero hace un año y algo empezaron a traer perros que empezaron a ladrar de día y por la noche. Durante un tiempo a través del encargado los hacían callar, pero solo duró un tiempo ya que después nos bloqueó el teléfono.

En vista de que nadie nos hacía caso, pusimos denuncias ante la Policía Local tanto escrita como telefónicamente, pero no vinieron ninguna vez. Acudimos al Ayuntamiento, donde nos recibió la concejala que lleva estos temas y nos dijo que estaba al tanto de lo que pasaba y que estaban intentando solucionarlo. De esto hace más de un año y lo único que hemos conseguido es que desde entonces en mi casa no se pueda dormir en toda la noche y de día tienes los ladridos de fondo, ya que los perros están fuera de las dependencias que se supone están insonorizadas, según debería ser respecto a la licencia que solicitó Natura Park ante el Ayuntamiento y no respetando el número de animales que pueden tener, ni cumpliendo los requisitos para una buena convivencia con la vecindad.

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A todo esto el Ayuntamiento sigue diciendo que lo está solucionado y que los trámites van lentos, pero la salud de las personas que vivimos allí al llevar tanto tiempo sin dormir ya nos está pasando factura; hasta el punto de tener que ir al médico en distintas ocasiones para solicitar medicamentos antiestrés. Le agradezco su interés. Un saludo