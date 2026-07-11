Suerte agradece el apoyo recibido

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Lili Iancu

Ibiza

Estimados y queridos míos: Soy Suerte, la gatita que hace poco estaba a punto de morir. ¡Ya estoy viva de nuevo! Agradezco a todos aquellos que han luchado por mi vida, y no me puedo creer que sean tantos. Agradezco, en primer lugar, a PACMA y a Olivier, que ha utilizado todas las redes sociales para recaudar dinero y pagarme el tratamiento que debería haber asumido el Ayuntamiento de Sant Antoni. Rechazaron la solicitud de mi mamá, cuidadora de las colonias, aunque por ley estaban obligados a continuar el tratamiento. Como propietarios de los gatos callejeros, me dejaron morir…

Gracias por ingresarme en la Clínica Sant Jordi, donde me cuidaron con mucho cariño. Agradezco a todo el equipo de veterinarios, en especial a Fernando, que con todos sus esfuerzos ha luchado para que pueda seguir adelante con mi vida. Agradezco a todos los que luchan por la vida de los animalitos y han participado con una aportación económica para pagar el tratamiento. Agradezco al Grupo Socialista su lucha para que el Ayuntamiento cumpla la ley y cuide a todos los animales callejeros, sin importar su enfermedad, y para que no deje a ningún gato sin continuar su tratamiento, ni los deje sufrir y morir. Porque me dejaron morir, si ellos se consideran los propietarios de mi alma. Agradezco, en nombre de mi mamá, Lili, cuidadora, a la Clínica Veterinaria de Sant Antoni y a su equipo, en especial a Nieves, que cuida con cariño a mis hermanitos viejos y enfermos de las colonias, porque la clínica que tiene contrato con el Ayuntamiento ya no cumple con las normas ni con la Ley 7/2023. Agradezco a todos los periodistas que han hecho que mi dolor y mis sufrimientos se oigan en el mundo.

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A aquellos que llenan el planeta de egoísmo y falta de empatía les pido que se abstengan de hacer comentarios sobre mí, mi mamá cuidadora y quienes me apoyaron. La última vez me dolieron sus comentarios. He decidido que tenemos otras cosas que hacer y no mirar a los animales… Ahora vivo como una princesa y quiero que me vea todo el mundo. No me falta nada. Mi mamá me cuida mucho, y no solo a mí, sino a todos mis hermanitos de las calles.

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