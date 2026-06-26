Convivencia
Inacción del Ayuntamiento de Sant Antoni con el ruido de obras en el barrio Es Bosc d’en Frit
José Costa
En la calle Ses Margalides de Sant Antoni de Portmany se están realizando unas obras que están generando mucho ruido desde las 8 horas de la mañana, incluidos los sábados. Varios vecinos hemos denunciado a la policía los ruidos y hemos realizado denuncias al Ayuntamiento, que han sido acompañadas de vídeos, donde se ve cómo desde las 8 horas de la mañana comienzan los ruidos dando golpes a tablones con martillos o realizando trabajos de desampuntalamientos y desencofrado.
El Ayuntamiento no ha hecho nada al respecto, ni siquiera ha enviado a los técnicos a realizar las comprobaciones oportunas y las medidas correctoras. Se está, por alguna razón, dando un trato de favor a la constructora/promotora: todos podemos imaginar por qué.
La normativa es muy clara: «en época estival los trabajos que necesiten utilizar martillos mecánicos, taladradoras, radiales o que impliquen un nivel sonoro superior al normal, como desencofrados, desapuntalamientos, etc... deben realizarse en horario de 11h a 14h y de 16h a 18 h». (BOIB Núm. 88 18-07-2000).
Fuimos a hablar con el responsable de la empresa constructora y nos dijo que ellos estaban «exculpados» por parte del Ayuntamiento. La calle Ses Margalides y, en general este barrio, es parte del paisaje urbano de Sant Antoni, con sus calles y aceras, su suministro de agua y electricidad, su red de saneamiento, y con los residentes que viven allí con sus derechos y obligaciones. Y esto lo digo porque quieren argumentar o permitirlo bajo el pretexto de que no es casco o zona urbana.
Con lo que se puede interpretar sin mucho esfuerzo que el ayuntamiento está permitiendo que se vulneren los derechos fundamentales de los residentes, generando una situación de desamparo e indefensión en pro de intereses particulares.
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