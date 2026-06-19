Agradecimiento a la ‘escoleta’ Es Fameliar

Después de tres años aquí, que han pasado volando, queríamos dedicar un merecido agradecimiento a la Escoleta de Es Fameliar y sumarnos así a su lucha por dar valor a la educación de 0 a 3 años que tan poco tenemos en cuenta y lo cierto es que hacen un arduo trabajo que sienta las bases para el futuro de nuestros hijos y de nuestra sociedad.

Nos gustaría empezar agradeciendo a su directora la gran tarea de liderar y gestionar el centro. Al igual que un director de orquesta, Emi sabe cómo hacer que el centro sea excelente y la melodía que se genera, armoniosa. Aunque algunos la tachan de estricta y exigente, son realmente las cualidades que debe tener la dirección para ser un triunfo asegurado. Consigue marcar a los padres los límites, hacernos partícipes de los cuidados de nuestros hijos y también, seamos claros, es quien debe poner los puntos sobre las íes cuando no se cumple con los horarios ni con lo que se haya acordado. Pero si hay algo claro es la devoción de Emi por el cuidado y la atención de los niños. Conoce cada nombre y a cada familia al dedillo.

Eso sí, detrás de una directora hay un gran equipo humano y de calidad que da lo mejor de sí cada día.

Un espacio de cocina que siempre prepara desayunos y comidas con mimo y cuidado asegurándose que los platos sean variados y estén en perfectas condiciones para nuestros hijos. Un equipo de limpieza constante que deja impecable y seguro el centro.

Y finalmente, queríamos tener una mención especial con nuestra tutora desde hace tres años: Sonia. Nunca tendríamos palabras suficientes para agradecerle todo lo que ha hecho por y con nuestros hijos.

La realidad es que cuando dejas por primera vez a tu hijo en manos de alguien desconocido la desconfianza y la duda aparecen, pero lo cierto es que Sonia se ganó toda nuestra confianza y tranquilidad. Ha logrado generar un ambiente de seguridad y calma que ha favorecido que nuestros hijos creciesen sacando su mayor potencial.

Han experimentado con todo tipo de texturas y materiales, han jugado y también han llorado pero han disfrutado como lo que son: NIÑOS.

Todos adoran a su profesora y ella siempre estará presente en sus corazones al igual que en los nuestros porque lo cierto es que Sonia es una gran profesional.

Sin duda, hemos sido muy afortunados de tenerla estos tres años. Por eso ¡GRACIAS! De parte de las familias de los Mini Pinschers.

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(*) Alba Sánchez Rodríguez junto a los padres de la clase de los Mini Pinschers de la Escoleta Es Fameliar.