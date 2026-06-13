Carta abierta de un ciudadano: la ejemplaridad también importa

Ayer, 12 de junio, alrededor de la una del mediodía, observé una situación que me hizo reflexionar sobre la importancia del ejemplo que deben dar quienes trabajan en ámbitos relacionados con la protección del medio ambiente.

Según pude comprobar personalmente, un técnico municipal de Medio Ambiente estacionó su vehículo sobre un paso de peatones mientras realizaba una compra en una farmacia de Sant Rafel. Además, el motor permaneció encendido durante ese tiempo.

No pretendo entrar a valorar posibles infracciones ni cuestionar el trabajo profesional de esta persona. Sin embargo, considero que quienes desempeñan funciones vinculadas a la protección ambiental deberían ser especialmente cuidadosos con sus propios hábitos y comportamientos cotidianos.

Mantener un vehículo encendido cuando no es necesario supone un consumo de combustible y unas emisiones evitables. Del mismo modo, estacionar sobre un paso de peatones dificulta el tránsito seguro de las personas y transmite una imagen poco adecuada del respeto que merecen las normas de convivencia.

Todos podemos cometer errores. Precisamente por eso, esta reflexión no busca señalar a nadie en particular, sino recordar que la credibilidad de las instituciones y de los servicios públicos también se construye a través del ejemplo diario de quienes forman parte de ellos.

Como ciudadano, creo que la protección del medio ambiente empieza por los pequeños gestos de cada día. Y quienes tienen responsabilidades públicas deberían ser los primeros en demostrarlo.

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Un ciudadano preocupado por la coherencia y el respeto al espacio público.