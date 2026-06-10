Biodiversidad
Indolencia en el carrer de Ses Feixes
Jose Mª Tena
Me invade una profunda indignación y una inmensa tristeza tras el reciente atropello con resultado de muerte de una madre pato y su patito en el Carrer de Ses Feixes, en Eivissa. Esta dolorosa pérdida no es un hecho aislado ni un accidente fortuito; es la consecuencia directa de la negligencia, la falta de empatía y la inacción institucional que venimos denunciando desde hace demasiado tiempo.
¿Por qué se tolera que esta zona, de gran valor ambiental y refugio de nuestra fauna en ses Feixes, lugar donde numerosos patos y martines pescadores alegran el verano en Eivissa, siga siendo tratada como un simple tramo de asfalto? Resulta inaceptable la ausencia total de señalización que advierta a los conductores sobre la presencia y el cruce de estas aves. Esta omisión, sumada a la falta de controles de velocidad efectivos, convierte la vía en un peligro mortal para los animales, que caminan confiados y ajenos por completo al peligro constante en el que se encuentran.
Es desgarrador que hechos como este se repitan con tanta frecuencia y que las autoridades locales sigan restándole importancia. La vida silvestre de nuestra isla parece importar muy poco a quienes tienen el deber de protegerla. Las excusas ya no sirven: lo que necesitamos son medidas urgentes.
Es imperativo:
-Instalar señalización vial clara y preventiva sobre el cruce de aves en todo el entorno de Ses Feixes.
-Implementar medidas de control de velocidad (como badenes o radares) para obligar a los vehículos a respetar los límites urbanos.
-Desarrollar campañas de concienciación y crear pasos o corredores seguros para la fauna local.
Hacemos también un llamado urgente a la sensibilidad de todos los conductores que transitan por la zona: al volante, unos pocos segundos de diferencia no valen una vida; que reduzcan la velocidad y estén alerta.
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