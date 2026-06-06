Querida comunidad educativa de Ibiza y Formentera

Después de tres cursos acompañándoles desde la UVAI-DM, llega el momento de cerrar esta etapa. Lo hago con una enorme gratitud y con la sensación de haber recibido mucho más de lo que he podido aportar.

Ha sido un auténtico privilegio compartir camino con equipos directivos, EOEP, claustros, profesionales de apoyo, alumnado y familias. Cada centro, cada conversación, cada formación, cada proyecto y cada reto compartido me han permitido crecer como profesional y, sobre todo, como persona.

Si algo me llevo de estos años es la certeza de que la inclusión educativa no es un destino, sino un camino que construimos día a día. Un proceso continuo de reflexión, aprendizaje y mejora en el que cada pequeño cambio cuenta. Porque cuando hacemos nuestros centros más accesibles, más amables y más habilitantes, no solo mejoramos la educación de algunos alumnos y alumnas; mejoramos la educación de todos y todas.

Gracias por vuestra acogida, vuestra confianza y vuestro compromiso. Gracias por enseñarme tanto. Me marcho con la mochila llena de aprendizajes, de experiencias y de recuerdos que guardaré siempre con mucho cariño.

Os deseo que sigáis avanzando con la misma ilusión y convicción, construyendo comunidades educativas donde cada persona encuentre su lugar, participe, aprenda y se sienta valorada.

Me llevo un pedacito de Eivissa y Formentera en el corazón.

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Un fuerte abrazo.