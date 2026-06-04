Mil gracias a Colisée

Escribo por segunda vez en el popularísimo Diario de Ibiza porque antes de morir necesito reconocer públicamente el gran bien que el centro Colisée me ha hecho. A los 91 años ya no se esfuerza uno en hacer publicidad, como alguien me ha sugerido, lo que se busca es consuelo, no solo por el dolor físico, sino por la irremediable pérdida de mi hijo muerto por tristeza hace apenas año y medio y la enfermedad incapacitante de mi hija.

Sin embargo, hay personas que tienen el don de convertirse en bálsamo para los heridos, y yo estaba destrozada. Pero María Martín, residente en esta Casa y cuya ayuda ha sido inestimable, me ha vuelto a la vida con su generosidad ayudándome a superar lo indescriptible de mi dolor y desesperación. Al igual que Elena Cabeza, supervisora de esta empresa, que con su inteligencia y paciencia resuelve cualquier conflicto u obstáculo que se le presente, al igual que el magnífico fisioterapeuta Julián Caicedo.

Noticias relacionadas

Y mi admiración más sincera por el joven director de esta institución, Sergio Bermejo, de apariencia sencilla y más bien tímida, pero en finanzas, en manejo y control de empresas, un genio.