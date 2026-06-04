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Turisme

Impost de turisme sostenible, càmpings i una mica de seny

Imágen de algunas caravanas

Imágen de algunas caravanas / Vicent Marí

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Anna Ribas Marí

Sant Agustí

Invertir en projectes mediambientals i culturals, en investigació, en la millora de les condicions socials dels habitants de les illes, en aconseguir la plena sostenibilitat de la destinació i proporcionar un millor entorn i serveis tant pels nostres visitants com pels residents…

A Sant Antoni instal·len càmeres de vigilància amb els sous de l’impost de turisme sostenible. Bravo!

Es pot ser més comediant? Es pot ser més engalipador, falsari, estafador? O hipòcrita, també serveix.

Un suggeriment, a veure qui és el valent o la valenta: aconseguir i crear un parell de terrenys especialment dotats d’instal·lacions per al servei dels acampadors. Tan fàcil. Milloraríem les condicions socials dels habitants de les illes, proporcionaríem un millor entorn i serveis tant pels nostres visitants com pels residents. I si es fa necessari canviar alguna llei, la canviam, que per això estam: per millorar, que també és optimitzar, enriquir i dignificar.

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(Nota pels encantats o curts de gambals: estic parlant dels assentaments de caravanes i els infrahabitatges, i de posar-hi remei).

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