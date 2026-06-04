Turisme
Impost de turisme sostenible, càmpings i una mica de seny
Anna Ribas Marí
Invertir en projectes mediambientals i culturals, en investigació, en la millora de les condicions socials dels habitants de les illes, en aconseguir la plena sostenibilitat de la destinació i proporcionar un millor entorn i serveis tant pels nostres visitants com pels residents…
A Sant Antoni instal·len càmeres de vigilància amb els sous de l’impost de turisme sostenible. Bravo!
Es pot ser més comediant? Es pot ser més engalipador, falsari, estafador? O hipòcrita, també serveix.
Un suggeriment, a veure qui és el valent o la valenta: aconseguir i crear un parell de terrenys especialment dotats d’instal·lacions per al servei dels acampadors. Tan fàcil. Milloraríem les condicions socials dels habitants de les illes, proporcionaríem un millor entorn i serveis tant pels nostres visitants com pels residents. I si es fa necessari canviar alguna llei, la canviam, que per això estam: per millorar, que també és optimitzar, enriquir i dignificar.
(Nota pels encantats o curts de gambals: estic parlant dels assentaments de caravanes i els infrahabitatges, i de posar-hi remei).
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Playas de Ibiza: una empresa proyecta instalar un circuito de motos acuáticas frente a es Canaret
- Los Beckham revolucionan el puerto de Ibiza con su yate de lujo
- Violenta pelea en el West End de Sant Antoni
- Unos huéspedes muy especiales en el Aquarium de Cap Blanc en Ibiza: las tortugas marinas del nido de es Cavallet
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- María Monfort, nieta del empresario de Ibiza Abel Matutes, carga contra Iberia: 'No les ha dado la gana aterrizar en Andorra y nos han redirigido a Lleida
- Advertencia ante las altas temperaturas que se esperan en Ibiza: “El calor puede ser mortal”