Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta del cordero en IbizaOkuda en IbizaViolación en IbizaEntrada en la UCO
instagramlinkedin

Sanidad

La invisibilidad de los técnicos superiores sanitarios

La concentración de médicos delante de Can Misses este jueves.

La concentración de médicos delante de Can Misses este jueves. / Vicent Marí

Dolors López Solé, Técnico Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico Hospital Can Misses (desde 2001)

Ibiza

El pasado lunes 25 de mayo, los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) y los técnicos de grado medio fuimos convocados a una jornada de huelga y concentraciones con el objetivo de reivindicar, entre otros aspectos, la aplicación del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para nuestra adecuada reclasificación profesional, una cuestión pendiente desde hace varios años.

Bajo las siglas TSS se agrupa un colectivo imprescindible dentro del sistema sanitario: profesionales del laboratorio clínico y biomédico, diagnóstico por imagen, anatomía patológica y citodiagnóstico, radioterapia y dosimetría, higiene bucodental, dietética y nutrición, y documentación sanitaria, entre otras. Todos ellos desempeñan un papel esencial en la atención sanitaria, contribuyendo de manera directa al diagnóstico, tratamiento y cuidado de los pacientes, garantizando así una atención de calidad.

Sin embargo, a pesar de la relevancia de estas funciones, continúa sin reconocerse adecuadamente la formación, las competencias ni la responsabilidad que estos profesionales asumen diariamente dentro del sistema público de salud. Seguimos siendo, en gran medida, un colectivo invisible.

En este contexto, la concentración realizada en la puerta del Hospital Can Misses pasó prácticamente desapercibida frente a otras movilizaciones de colectivos sanitarios. Pero hubo una imagen elocuente que sí refleja nuestra importancia: la acumulación de muestras en el laboratorio. El seguimiento de la huelga por parte del personal técnico fue masivo —en torno al 89 %—, lo que provocó que las muestras procedentes de toda el área de salud se acumularan sin poder ser procesadas en tiempo y forma. Una situación inédita en más de dos décadas.

Como consecuencia, al día siguiente se registró un elevado número de pruebas anuladas, ya que los servicios mínimos solo permitieron atender casos urgentes. Además, numerosas extracciones tuvieron que ser reprogramadas, retrasando la obtención de resultados analíticos esenciales para la atención de los pacientes. Todo ello pone de manifiesto que, aunque no siempre visible, nuestra labor es clave para el funcionamiento del sistema sanitario.

Noticias relacionadas

El próximo 29 de mayo, los TSS estamos nuevamente convocados a una jornada de huelga y concentraciones. Queremos trasladar nuestras disculpas por las molestias y posibles demoras ocasionadas, así como agradecer la comprensión de pacientes y ciudadanos. Seguimos trabajando diariamente por la salud de la población, al tiempo que reivindicamos una sanidad de calidad basada en el reconocimiento y la adecuada valoración de sus profesionales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un retrato de Hitler en el despacho del jefe de la Policía de Ibiza que firmó la orden de deportación de judíos alemanes
  2. Paga 30 euros de taxi para una cita en Ibiza y él le propone volver en autobús: “Estás canceladísimo”
  3. Una joven con trabajo en Ibiza muestra cuánto le toca pagar a Hacienda: “Nadie te explica esto cuando emigras”
  4. Personas alojadas en el asentamiento de sa Joveria: 'Hasta que no venga la policía y me eche a hostias no me voy
  5. El mercado inmobiliario empieza a corregirse: el 12% de las viviendas en venta en Baleares baja su precio en el primer trimestre
  6. Sin citas para pasar la ITV, ni por teléfono ni por la nueva página web
  7. Borja Iglesias se entera de su fichaje en el Mundial durante su escapada en Ibiza
  8. Snorkel, amor y arroz negro en la playa: la escapada de Ester Expósito y Mbappé a Ibiza y Formentera

José Miguel L. Romero presenta la edición ampliada de ‘Los indeseables’

José Miguel L. Romero presenta la edición ampliada de ‘Los indeseables’

A la xerrada 'Capitalisme i família: reforma o abolició' de Col·lectiva Les Invisibles: «La família és un concepte central quan parlem d’economia política, de societat i de treball»

A la xerrada 'Capitalisme i família: reforma o abolició' de Col·lectiva Les Invisibles: «La família és un concepte central quan parlem d’economia política, de societat i de treball»

Boke lleva al Club Diario de Ibiza diez años de arte callejero y reciclaje

Boke lleva al Club Diario de Ibiza diez años de arte callejero y reciclaje

Salud activa un proceso de mediación para solucionar la crisis en Psiquiatría

Salud activa un proceso de mediación para solucionar la crisis en Psiquiatría

El humor de Franky (29 de mayo de 2026)

El humor de Franky (29 de mayo de 2026)

Imprescindibles de París

Imprescindibles de París

Hisashi Katakura, home japonès a Eivissa: «La gent m’ha ajudat molt, només ha set amable amb mi»

Hisashi Katakura, home japonès a Eivissa: «La gent m’ha ajudat molt, només ha set amable amb mi»

Olafo el vikingo (29 de mayo de 2026)

Olafo el vikingo (29 de mayo de 2026)
Tracking Pixel Contents