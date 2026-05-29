La invisibilidad de los técnicos superiores sanitarios

El pasado lunes 25 de mayo, los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) y los técnicos de grado medio fuimos convocados a una jornada de huelga y concentraciones con el objetivo de reivindicar, entre otros aspectos, la aplicación del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para nuestra adecuada reclasificación profesional, una cuestión pendiente desde hace varios años.

Bajo las siglas TSS se agrupa un colectivo imprescindible dentro del sistema sanitario: profesionales del laboratorio clínico y biomédico, diagnóstico por imagen, anatomía patológica y citodiagnóstico, radioterapia y dosimetría, higiene bucodental, dietética y nutrición, y documentación sanitaria, entre otras. Todos ellos desempeñan un papel esencial en la atención sanitaria, contribuyendo de manera directa al diagnóstico, tratamiento y cuidado de los pacientes, garantizando así una atención de calidad.

Sin embargo, a pesar de la relevancia de estas funciones, continúa sin reconocerse adecuadamente la formación, las competencias ni la responsabilidad que estos profesionales asumen diariamente dentro del sistema público de salud. Seguimos siendo, en gran medida, un colectivo invisible.

En este contexto, la concentración realizada en la puerta del Hospital Can Misses pasó prácticamente desapercibida frente a otras movilizaciones de colectivos sanitarios. Pero hubo una imagen elocuente que sí refleja nuestra importancia: la acumulación de muestras en el laboratorio. El seguimiento de la huelga por parte del personal técnico fue masivo —en torno al 89 %—, lo que provocó que las muestras procedentes de toda el área de salud se acumularan sin poder ser procesadas en tiempo y forma. Una situación inédita en más de dos décadas.

Como consecuencia, al día siguiente se registró un elevado número de pruebas anuladas, ya que los servicios mínimos solo permitieron atender casos urgentes. Además, numerosas extracciones tuvieron que ser reprogramadas, retrasando la obtención de resultados analíticos esenciales para la atención de los pacientes. Todo ello pone de manifiesto que, aunque no siempre visible, nuestra labor es clave para el funcionamiento del sistema sanitario.

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El próximo 29 de mayo, los TSS estamos nuevamente convocados a una jornada de huelga y concentraciones. Queremos trasladar nuestras disculpas por las molestias y posibles demoras ocasionadas, así como agradecer la comprensión de pacientes y ciudadanos. Seguimos trabajando diariamente por la salud de la población, al tiempo que reivindicamos una sanidad de calidad basada en el reconocimiento y la adecuada valoración de sus profesionales.