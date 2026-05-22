Respeto laboral
No forma parte del trabajo
Aina Martí Martinez
En muchos trabajos del ocio nocturno se siguen normalizando comentarios y tratos que, en otro sector, no se aceptarían. El hecho de que muchas trabajadoras sean chicas jóvenes provoca que ciertas faltas de respeto se perciban aceptadas, como si fuera parte del trabajo, o normalizadas por el ambiente.
Trabajar sirviendo copas comporta aguantar miradas incómodas y comentarios fuera de lugar; la mayoría de las veces, sentirte sexualizada, cuando no debería ser así. Tampoco tener que sonreír y aceptar insinuaciones de personas que creen que llevar una copa de más justifica comportamientos inapropiados.
Realmente, ¿cuál es la diferencia de trabajar en el ocio nocturno que en cualquier otro sector? Ser profesional y amable no debería significar tolerar faltas de respeto como parte del sueldo. Que ciertas situaciones ocurran desde hace años no quiere decir que deban ser normalizadas.
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