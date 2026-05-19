Viure a Eivissa fa mal
Ana Prats Rodríguez
A les persones que vivim a Eivissa ens han obligat a assistir, mudes i quietes, a la destrucció sistemàtica del territori i la fauna. Ens han arraconat la llengua i la cultura fins a l’extermini, per culpa de l’odi d’uns quants (i per la conveniència de molts). Ens hem resignat a ser desnonades en nom de l’especulació. Hem normalitzat que una part cada volta més gran de la població visqui dins plàstics i cartrons, mentre deixam que milionaris de l’altra punta del món ens robin terres, cases, aigua i espai públic. Miram cap a una altra banda quan arriben a les nostres costes cadàvers de persones que només buscaven sobreviure. I cada estiu ens autoconfinam, patint en silenci massificació, accidents, festes il·legals, discoteques i demés, com si fossin un càstig diví. Per suportar tot això, a Eivissa ens hem fet de pedra. És aquí on volíem arribar fa 60 anys? A aquesta alienació, aquest enduriment? Culpar els polítics per la seua innegable responsabilitat resulta massa fàcil. Haurem de trencar la cuirassa i dir prou, si volem avançar cap a un futur habitable que no faci mal.
- Adiós al camping, bienvenido el lujo
- Denuncian una fiesta con música a todo volumen entre 30 barcos en el litoral de Formentera
- Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- Paco Tur, propietario del restaurante Celler de Can Pere, en Ibiza: 'Tuvimos que abrir más tarde de lo normal por la falta de personal
- Condenado a pagar 610.000 euros por echarse atrás en una compraventa en Ibiza
- Un plan para el domingo entre coches antiguos, paella y buena música
- La pregunta es quién va a quedar segundo': los vecinos de Puig d'en Valls en Ibiza se lo pasan bomba en el concurso de fideuá