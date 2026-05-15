Psiquiatría, al límite

Me dirijo a ustedes como ciudadano, usuario del sistema sanitario y familiar de un paciente, para manifestar públicamente mi honda preocupación por la situación actual del Servicio de Psiquiatría.

En estos momentos, el servicio se encuentra claramente sobresaturado. La falta de personal, unida a una organización que considero inadecuada en la distribución de los profesionales disponibles, está generando una atención insuficiente para las necesidades reales de los pacientes. Esta situación se traduce en listas de espera muy elevadas, citas con intervalos excesivamente largos, consultas de duración limitada y retrasos importantes en la atención dentro de la Unidad de Salud Mental.

A todo ello se suma que, según la información de la que dispongo como usuario, actualmente hay tres psiquiatras de baja laboral en la Unidad de Salud Mental, lo que agrava aún más una situación ya de por sí preocupante. Los pacientes con problemas de salud mental requieren seguimiento, continuidad asistencial y una atención cercana, algo que resulta muy difícil cuando las citas se espacian durante meses y el tiempo disponible para cada consulta es claramente insuficiente.

Quiero expresar también mi preocupación por la situación del servicio de Psiquiatría Infantojuvenil. Mi hija acude a dicho servicio por presentar una minusvalía, y hemos sufrido una demora de aproximadamente dos años desde 2024 hasta la asignación de una cita. Considero que una espera de esta magnitud en el ámbito de la salud mental infantil y juvenil es difícilmente justificable, especialmente cuando se trata de menores y personas con necesidades especiales.

No escribo esta carta con ánimo de desacreditar a los profesionales sanitarios, muchos de los cuales realizan su trabajo con esfuerzo y compromiso en condiciones muy difíciles. Mi protesta se dirige a la situación estructural y organizativa del servicio, que a mi juicio no está funcionando adecuadamente y está perjudicando directamente a los pacientes y a sus familias.

La salud mental no puede seguir siendo tratada como un área secundaria. Las personas que necesitan atención psiquiátrica requieren respuestas ágiles, suficientes recursos humanos y una organización eficaz. Cuando esto no ocurre, el sufrimiento de los pacientes se prolonga innecesariamente y las familias quedan en una situación de impotencia y desamparo.

Noticias relacionadas

Por todo ello, solicito que se visibilice esta situación y que las autoridades sanitarias responsables adopten medidas urgentes para reforzar el Servicio de Psiquiatría, reducir las listas de espera, mejorar la organización interna y garantizar una atención digna, continuada y adecuada para todos los pacientes.