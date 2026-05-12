Un aparcamiento de precio abusivo

Soy residente en la isla de Ibiza y cuando me desplazo a la ciudad utilizo el parking de es Pratet cercano al puerto, es un aparcamiento privado y en consecuencia pueden fijar el precio que les parezca, pero considero que esto no puede suponer un abuso como está ocurriendo.

A veces, cuando voy a pagar coincido con otros usuarios y todos ellos comentan al ver lo que tienen que pagar que les parece un atraco.