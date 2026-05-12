Vila
Un aparcamiento de precio abusivo
Miguel Ángel Yáñez Pulido
Santa Eulalia
Soy residente en la isla de Ibiza y cuando me desplazo a la ciudad utilizo el parking de es Pratet cercano al puerto, es un aparcamiento privado y en consecuencia pueden fijar el precio que les parezca, pero considero que esto no puede suponer un abuso como está ocurriendo.
A veces, cuando voy a pagar coincido con otros usuarios y todos ellos comentan al ver lo que tienen que pagar que les parece un atraco.
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