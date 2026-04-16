Novedades en la basura de Ibiza

Aprovechando la Semana Santa, he venido a mi apartamento de Sant Josep y al ir a tirar basura he visto dos novedades.

Han puesto una cámara de vigilancia, no sé para qué. Multas no pueden poner, es imposible saber si lo que llevo dentro de la bolsa es basura orgánica, inorgánica o lo que sea, inseguridad jurídica. Un despilfarro.

Han añadido un pequeño contenedor marrón que pone ‘restos orgánicos’. Estos restos, que son la mayoría que se producen en las casas, hasta ahora iban a dos grandes contenedores grises que en verano rebosaban. Si ahora los echamos en el pequeño marrón, en horas rebosaría y seguiremos echándolos al gris. A veces, intentar hacerlo mejor, lo hace peor y más confuso.

Además, los contenedores están mal rotulados. Waste en inglés es el equivalente a ‘basura’, o sea, hay que ponerle adjetivo, organic waste, plastic waste, etc.

En castellano pone ‘RECHAZO’, ningún castellano hablante asocia RECHAZO con basura, además sin adjetivos. Se lo han inventado.

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En fin, buenas noticias.