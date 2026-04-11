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En memoria de Juan María Ramón Guimerá, maestra jubilada de Nuestra Señora de la Consolación: Querida mamá, ya te echamos de menos

Araceli Fernández, en nombre de la familia

Querida mamá,

Todavía no te has ido y ya te echamos de menos. Echamos de menos tu alegría, sinceridad y preocupación hacia nosotros: familia, amigos, compañeros, desconocidos... siempre has sido tú, a quien siempre has regalado una sonrisa, un consejo y, más de una vez, una bronca (con razón y, a veces... sin ella; no importa). Y es que... ¡Hay mucha Juana! Auténtica. Estos días, en los que estamos todas las personas que te quieren, en la distancia y/o en la proximidad, acompañándote, cuidándote y preocupadas por ti, nos has mostrado tu parte más positiva y tus fortalezas, que... ¡ojalá podamos imitar!: Exigente: «La señorita Juana era muy dura, pero... aprendimos un montón». Solidaria: «Vuestra madre nos ayudó mucho». Compañera: «Todavía sigo sus consejos». Cariñosa: «No sabes cuánto la quiero». Divertida: «Nos reímos mucho con ella... es total». Generosa, atenta... Bufff qué difícil nos lo pones, mamá. Te pusiste el mundo por montera y acompañaste con poco menos de 25 años a nuestro padre, José Antonio, por media España, con nosotras, de cuatro y dos años, en nuestro ‘850’ (todavía recuerdo la matrícula), con energía y determinación. No te lo pusimos fácil... El colegio Nuestra Sra. de la Consolación fue el de tu infancia, el de tus padres, el nuestro, el de tus nietos, el más querido y en el que disfrutaste como profesora, amiga y compañera, todo ello acompañado de entusiasmo, firmeza y dedicación. Cuidaste de nosotras, de tus nietos Jesús, Álex y Marlon, de tus yernos Jose y Miguel, a los que, desde una cama de hospital, les has dicho «te quiero» y, por supuesto, de papá, que ya inició su camino hace apenas diez meses y que te espera con todo amor y cariño.

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Mamá, te queremos mucho, muchísimo. No solo tu familia, también Regina y muchas personas que nos han dado, con sus muestras de afecto, todo el cariño que te tienen. ¡¡Gracias!! Solo nos queda agradecer también la dedicación y el afecto de todas aquellas personas que están ofreciendo estos días de marcha, de tránsito, tus cuidados. Qué difícil es nombrar a todos ellos, y a los que, desde siempre, han procurado tu bienestar y el nuestro. Desde el corazón os damos, de nuevo, las gracias. Con cariño, Carmen, Araceli y familia. Gracias.

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