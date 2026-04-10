S.D. Portmany: ¡Vamos a por la salvación!

Algo no funciona en la S.D. Portmany o al menos en lo que respecta al equipo de Tercera División, cuando en los últimos años estamos casi todas las temporadas en zona de descenso, incluso en algún caso habiéndonos salvado, en al menos dos ocasiones, por un auténtico milagro, como fue el año de la pandemia que no hubo descensos o bien el año pasado con la renuncia de la Penya Independent.

En cualquier caso no es mi intención aquí en este escrito atacar a la directiva o buscar culpables, aunque podría perfectamente, que los hay, no, este escrito no va en esta línea de poner leña al fuego.

Esta carta va en la dirección de pedir un último esfuerzo (solo faltan cinco partidos), a los jugadores, al entrenador, a la Junta Directiva, a los socios, a los medios de comunicación locales y a todos los aficionados que sientan mínimamente los colores de nuestro club, la esencia filosófica de estos cien años de historia que tenemos; correr, trabajar y nunca dar un balón por perdido, luego se ganará, se empatará o se perderá, pero con estos ingredientes, independientemente del resultado, yo seguiré aplaudiendo al equipo de mi vida.

La situación es realmente muy grave, pues no solo es superar a los tres equipos que bajan en esta categoría de 3ª, la trampa es que hay al menos dos equipos de Baleares en la categoría superior que prácticamente están descendidos, lo cual supone que en la 3ª no son tres los que bajan, sino que podrían ser cuatro, cinco y hasta (aunque difícil) podrían ser seis.

Hace tiempo que se tenía que haber movido ficha, pero lo cierto es que la cosa está muy crítica, pero sí, podemos salvarnos, es decir, debemos de intentarlo hasta el último minuto del último partido.

Sí, ahora hay que mirar adelante, unir esfuerzos e intentar entre todos salvar la categoría, al fin y al cabo, aunque solo sea una floja tercera, es el espejo de todos los jugadores de las categorías inferiores del club, en donde se trabaja y se lleva bien si nos atenemos a los resultados y a las muchas actividades que desde el club se están llevando a cabo.

Son dos partidos fuera de Ibiza y tres en casa en el municipal de Sant Antoni, con la ventaja de que los contrincantes nuestros en la tabla están por debajo o con similares puntos que nosotros. En principio, parecen equipos teóricamente asequibles para no solo conseguir algún punto contra ellos, sino incluso para alzarnos con los tres puntos en todos estos partidos de la recta final de la temporada.

El primer round será este sábado día 11 de abril a las 16:00 horas en el Campo de Sant Antoni.

Desde aquí pido a la Junta Directiva que declare puertas abiertas en los tres partidos que tenemos en casa, para que así venga quien quiera al campo de forma gratuita y mostremos más apoyo al equipo.

A todos los que de alguna forma u otra puedan sentir algo para con la S.D. Portmany, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a intentarlo, ¡seguro que lo podemos conseguir!

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