La administración es Dios.

Solicitas una renovación de tarjetas de transporte de mercancías en fecha de noviembre de 2025, y Dios no contesta.

¿Prevarica presuntamente la administración del Partido Popular del Consell de Ibiza no contestando al trámite y ocasionando dolo económico y emocional?

Presentas instancias y Dios no contesta.

Queja al Ministerio y Dios no contesta.

Queja al Defensor del Pueblo y Dios no contesta.

Recurso de alzada y Dios no contesta.

¿La pregunta es quién susurra a Dios?

Cinco meses y Dios no contesta.

¿Es la ira de Dios o el apocalipsis aún está por venir?

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De dioses y hombres.