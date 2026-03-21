Autobuses en la isla ‘smart’

Leo en el sitio web del Consell d’Eivissa que existe un «plan estratégico global», denominado ‘Ibiza, la Isla Smart’, donde las tecnologías de la información y la comunicación son el vehículo para lograr «una isla con servicios públicos eficaces y eficientes que mejoren la vida de las personas que vivimos en Ibiza y de los turistas. Una isla amable y confortable».

Al ver cómo cada día, a primera hora de la mañana, decenas de trabajadores quedan apeados del servicio de transporte público (porque no caben en los autobuses), o bien que vecinos ni se plantean esta opción para sus desplazamientos (porque su línea de bus es menos fiable que el troncomóvil de los Picapiedra), me pregunto dónde quedan la eficacia, la eficiencia, la amabilidad, el confort y la mejora de la vida que ofrecen los servicios de transporte público de la isla.