Hay cumpleaños que son simplemente una fecha y hay otros que se convierten en algo parecido a una pequeña obra de arte. Cumplir 50 años puede ser una cifra redonda, pero también un punto de encuentro entre el pasado y el presente, entre quienes fuimos y quienes nos ayudaron a serlo.

La celebración de los 50 años de Toni Roselló, en el Teatro Pereyra, tuvo algo de esa magia. El lugar, con su atmósfera casi teatral, parecía el escenario perfecto para una noche distinta. La propuesta era sencilla y brillante: todos vestidos al estilo del Chicago de los años 30. Sombreros, tirantes, flecos y plumas que evocaban una época imaginaria mientras el espacio se llenaba de amigos de distintas generaciones.

Pero el verdadero éxito de la noche no fue solo el número de invitados ni la belleza del escenario, sino la sensación de cercanía que lograron sus organizadoras, Maite y Laura, haciendo que un evento tan grande se sintiera casi familiar.

A los 50, uno descubre que el verdadero patrimonio de una vida no son los objetos ni los éxitos, sino las personas que siguen ocupando el espacio de baile a tu alrededor.

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Aquella noche quedó claro que la verdadera riqueza se mide en afectos.