Arròs per molts d’anys

Desde la organización del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas, celebrado el pasado 7 de febrero, queremos expresar nuestra emoción, gratitud y satisfacción por el desarrollo de esta jornada gastronómica. Nuestro agradecimiento, en primer lugar, a los 166 equipos participantes, que, con sus fogones, su entusiasmo y su alegría, llenaron las calles del pueblo de aromas y colores inigualables. Gracias a la generosidad de todos los participantes y del público asistente, la asociación APAC ha logrado recaudar un total de 4.256 euros, en una jornada donde la gastronomía y la solidaridad se dieron la mano. Este evento, que preparamos con tanta ilusión, no sería posible sin la ayuda de muchas personas y entidades. Por ello, desde la organización queremos expresar nuestra más sincera gratitud a: el Ayuntamiento de Sant Antoni, por facilitar toda la logística necesaria para transformar el centro del pueblo en una gran cocina al aire libre; los cuerpos de seguridad y emergencias (Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y servicios de ambulancias), por garantizar que la jornada se desarrollara con todas las garantías; los equipos de trabajo, operarios de mantenimiento, servicios de limpieza y técnicos de sonido, cuyo esfuerzo hizo posible el correcto funcionamiento del evento; el área de cultura, músicos, dj’s, bailarinas y la Colla de Ball Pagès de Can Bonet, que aportaron ambiente, tradición y alegría durante toda la jornada. Queremos reconocer también la colaboración y comprensión de todos los vecinos de Sant Antoni. Somos conscientes de que un evento de esta magnitud altera el ritmo habitual de nuestras calles, por lo que agradecemos sinceramente su apoyo y paciencia ante las posibles molestias ocasionadas. Desde la organización seguimos trabajando para mejorar cada edición y minimizar cualquier inconveniente. Las innumerables muestras de apoyo recibidas y la confianza que los equipos depositan en nosotros nos llenan de satisfacción y nos dan fuerzas para continuar trabajando en este evento tan especial. Gracias a todos por hacer posible este día. ¡Que esta celebración continúe durante muchos años más! Y, por supuesto, nuestro agradecimiento a patrocinadores y colaboradores por su apoyo incondicional.