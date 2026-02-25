Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parador de IbizaLolita Flores en IbizaNueva receta electrónica
instagramlinkedin

Acollida

Quatre infants

Anna Ribas Marí

Sant Agustí

En temps de sa Guerra Civil sa meua besàvia de Benimussa - sa meua regüela, que deim a Eivissa - va acollir una nena òrfena que venia de la inclusa de Barcelona. Allí es nens estaven en perill i patien misèria. I ses autoritats cercaren famílies al camp, a llocs lluny de sa lluita, que acceptassen quedar-se amb aquests infants mentre duràs sa guerra.

Perquè al camp sempre es troba una cosa o s’altra per menjar. No és que a can Xinxó nedassin dins s’abundància, podeu pensar! Però ja sabem que on mengen set, mengen vuit. Acabada sa guerra aquesta nena va tornar a sa península, però a sa nostra família sempre hem tengut i ens hem estimat a sa tia Elvira.

I ara, em voleu dir que som tan pobres que no podem acollir entre tos a quatre infants?, de veritat som tan pobres d’esperit?

Noticias relacionadas

Encara que fossin quaranta: orfes o tots sols o no acompanyats..., és el mateix.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents