Agradecimiento al Equipo de Geriatría de Can Misses

La familia de Ángeles Viñets queremos hacer público nuestro agradecimiento al Servicio de Geriatría del Hospital Can Misses, y en especial al doctor Marc Moreno, por la atención humana y profesional prestada durante estos duros momentos que hemos pasado. Agradecemos sinceramente el trato cercano, el respeto a la intimidad familiar y la sensibilidad con la que han acompañado en todo el proceso. Gracias a ello lo hemos podido vivir con serenidad y dignidad.

Muchas gracias.