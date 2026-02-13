OFERTA FLASH
Sanidad
Agradecimiento al Equipo de Geriatría de Can Misses
Elena Marí Viñetsen nombre de la familia Viñets
Ibiza
La familia de Ángeles Viñets queremos hacer público nuestro agradecimiento al Servicio de Geriatría del Hospital Can Misses, y en especial al doctor Marc Moreno, por la atención humana y profesional prestada durante estos duros momentos que hemos pasado. Agradecemos sinceramente el trato cercano, el respeto a la intimidad familiar y la sensibilidad con la que han acompañado en todo el proceso. Gracias a ello lo hemos podido vivir con serenidad y dignidad.
Muchas gracias.
