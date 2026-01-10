Informe Trepitja bis
Vicent Tur i Serra, Sant Josep
Recordau aquella consellera d’Educació que, el 2013, parlava de l’Informe Trepitja? Algú va usar un traductor automàtic per a traduir un text que parlava de l’Informe Pisa de l’espanyol al català, el traductor va traduir Informe Trepitja, la persona que va usar el traductor automàtic no sabia que les traduccions s’han de revisar sempre, i la consellera va esmentar l’Informe Trepitja i es va quedar tan ampla. Demostrava així, per cert, la seua expertesa en la matèria de la qual era consellera.
Avui m’he trobat amb un text encara més galdós. Demà, dia 9, hi ha un concert del violinista Ara Malikian, concert organitzat pel Consell Insular d’Eivissa. I en el web ticketib.com, on es compren les entrades, es pot llegir el següent text en català: «Amb ‘Intrús’, Llaura Malikian redefineix els límits de la música clàssica.» Això mateix, en Llaura Malikian. Vos imaginau d’on ha sortit aquest nom tan curiós? Pot ser que el text original, el que surt després del català, fos en espanyol? Ara Malikian. Si «arar», en català, és «llaurar», «ara» és «llaura». Lògic! I aquesta vegada la persona encarregada de fer la traducció va pitjar el botó, el traductor automàtic va fer la seua feina, feim un copia i enganxa, i llestos. I no fa falta llegir la traducció catalana, en menys d’un minut, perquè, total, el traductor automàtic ja ho fa prou bé, oi?
Una cosa sí que estic absolutament segur que l’encarregat de la traducció comprova sense perdre un minut. Quan arriba l’últim dia del mes, estic seguríssim que comprova si li han ingressat la paga. Això sí que és important!, i no aquesta asenada de comprovar una traducció de sis línies. I demà, tothom a escoltar en Llaura Malikian
