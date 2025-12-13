Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presupuestos ConsellAccidente Sant JosepPlanesCamila Guateima
instagramlinkedin

Comercio

Tanca la botiga Ca’n Petit

Joan Miró Font, Sant Llorenç

Aquests dies s’ha parlat a la premsa dels tancaments del Teatro Ibiza i del restaurant Ca’n Costa com a exponents de la degradació permanent d’Eivissa. S’afegeixen a casos com els cinemes Cartago o Serra, la pastisseria Los Andenes, el restaurant Antonio, les llibreries Vara de Rey i tants altres. No s’ha parlat tant, si és que s’ha fet, d’un altre tancament que ha suposat, que està suposant, tot un daltabaix a la contrada de Sant Llorenç i és el de la botiga de Ca’n [Toni] Petit, al qilòmetre 15 de la carretera de Sant Joan i Portinatx, que el passat 29 de novembre obrí per darrera vegada. Tot un punt de referència que es perd. La propietat, sembla que sense donar gaires explicacions, comunicà el passat estiu a les qui duien la gestió del comerç des de feia 15 anys que unilateralment no se’ls renovava el contracte i el cert és que no se sap què es farà al local que ara queda buit, si serà millor o pitjor del que hi havia. Hi ha la lògica sospita que l’establiment s’ha pogut vendre al millor postor, cosa que no vendria de nou aquí a Eivissa. Les darreres setmanes la gent qui hi anàvem amb freqüència hem vist com les prestatgeries de la botiga, tots aquests anys ben nodrides (Sònia i Cristina, les darreres gestores del negoci, li imprimiren un dinamisme que abans no tenia), s’anaven buidant progressivament de gènere fins a quedar en quasi res. Durant 15 anys hem tengut el tracte proper de gent de la terra i diuen que allò que va bé més val no canviar-ho però es veu que aquí no ha set així. En tot cas, gràcies a Cristina, Sònia, Maribel, Tamara i altra gent que hi ha despatxat. Gràcies a totes i gràcies per tot. No vos oblidarem

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents