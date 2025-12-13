Comida para Manos Unidas

El pasado 6 de diciembre tuvimos un gran evento en el Restaurante Santa Gertrudis, una comida para recaudar fondos para Manos Unidas. Éramos 200 personas. Nuestro más sincero agradecimiento en primer lugar, al establecimiento por ofrecernos la posibilidad de tener allí los alimentos y a los demás colaboradores: Distribuciones Montiel, Aves Chico, Calimat, Aniofe, Coessa, Gros Mercat, Cash Loto, Can Marines, Bar Costa, Bar Ulivans, Erosky can Partit, Suma, Bar Can Partit, Bar Des Majors, Farmacia María Torres Prats, Supermercado de Can Escandell, Viveros Serreta, Librería Serreta, Supermercado S’Hort Nou, Floristería Can Daifa, Peluquería Sesi, Peluquería La Coupe de Puig D’en Valls, Estanco, Pizzería Can Bassetes, Tienda L_mental, Tienda Beatrice san Francisco, Pastelería Bonanza, Can Rei repostería Ibicenca, Forn Can Bufí, Can Murtera, Enotecum, Cafetería Amé (Sant Miquel), Rels d’Eivissa Antonia Can Curonè, Friesa, Bar Can Graò, Bartolo y Marilina Es Ters, Restaurante Green Corner, Restaurante El Limonero, Apartamentos Bon Sol Prestige, Hotel My Way, a los obreros y a tantos que de una u otra manera ayudaron en esta solidaria actividad. Gracias a todos y hasta otra oportunidad