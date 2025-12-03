Laboral
Reflexión sobre la falta de respuesta sindical
Isabel Hermida Moran
Durante los últimos años, muchos trabajadores han confiado en que las organizaciones sindicales serían su principal apoyo ante situaciones de conflicto laboral. Sin embargo, hay casos que demuestran una preocupante falta de respuesta y compromiso por parte de ciertas entidades que se autodenominan y hacen gala de ser mayoritarias, pero que en la práctica no siempre actúan con la diligencia ni la transparencia que su papel social exige.
Una afiliada en Eivissa inició hace casi dos años un expediente dentro de una de estas organizaciones con la esperanza de recibir orientación y defensa. Aportó toda la documentación solicitada y abonó la cantidad requerida para su tramitación. Desde entonces, solo ha obtenido silencio, dilaciones y respuestas evasivas.
Tras enviar hasta tres burofaxes sin recibir contestación, la única comunicación recibida fue un breve mensaje informando del archivo del expediente, sin explicación ni fundamento. Esta falta de transparencia y de rendición de cuentas deja una sensación de abandono que resulta difícil de comprender en una entidad cuya misión es proteger al trabajador.
El sindicalismo debería ser una herramienta de cercanía, servicio y justicia. Cuando se sustituye por la indiferencia, se erosiona la confianza de quienes más lo necesitan. Ojalá este tipo de situaciones sirvan para reflexionar sobre la importancia de cumplir con la palabra dada y ejercer la representación con responsabilidad y respeto, tal y como sí lo hacen muchos profesionales sindicales que honran su función con seriedad y compromiso.
Atentamente, una afiliada decepcionada.
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
- Ibiza se prepara para lluvias y tormentas en el inicio de semana: lloverá estos días
- Oportunidad en Ibiza: a la venta un ático con piscina y vistas panorámicas en Valverde
- Hastío con la delincuencia en 'Cala de Bronx': 'Muchas casetas y mucha fiesta, pero aquí no hay quien viva
- La licitación para las cabalgatas de Reyes y Papá Noel en Ibiza vuelve a quedar desierta
- Esta cadena hotelera busca trabajadores para la temporada de 2026 en Ibiza
- Desalojado en Ibiza doce años después de la ejecución hipotecaria
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'