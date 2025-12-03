Reflexión sobre la falta de respuesta sindical

Durante los últimos años, muchos trabajadores han confiado en que las organizaciones sindicales serían su principal apoyo ante situaciones de conflicto laboral. Sin embargo, hay casos que demuestran una preocupante falta de respuesta y compromiso por parte de ciertas entidades que se autodenominan y hacen gala de ser mayoritarias, pero que en la práctica no siempre actúan con la diligencia ni la transparencia que su papel social exige.

Una afiliada en Eivissa inició hace casi dos años un expediente dentro de una de estas organizaciones con la esperanza de recibir orientación y defensa. Aportó toda la documentación solicitada y abonó la cantidad requerida para su tramitación. Desde entonces, solo ha obtenido silencio, dilaciones y respuestas evasivas.

Tras enviar hasta tres burofaxes sin recibir contestación, la única comunicación recibida fue un breve mensaje informando del archivo del expediente, sin explicación ni fundamento. Esta falta de transparencia y de rendición de cuentas deja una sensación de abandono que resulta difícil de comprender en una entidad cuya misión es proteger al trabajador.

El sindicalismo debería ser una herramienta de cercanía, servicio y justicia. Cuando se sustituye por la indiferencia, se erosiona la confianza de quienes más lo necesitan. Ojalá este tipo de situaciones sirvan para reflexionar sobre la importancia de cumplir con la palabra dada y ejercer la representación con responsabilidad y respeto, tal y como sí lo hacen muchos profesionales sindicales que honran su función con seriedad y compromiso.

Atentamente, una afiliada decepcionada.