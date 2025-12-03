Multas si no mueves el coche en tres días, una pésima idea

La propuesta aprobada en el Ayuntamiento de Eivissa de obligar a las personas que vivimos en la ciudad a mover nuestros vehículos cada tres días si no se usan, demuestra un gran desconocimiento de los problemas de circulación que hay.

Vivo en el centro, tengo un vehículo que, al no tener aparcamiento privado, lo estaciono en la calle, pago la zona azul anual y soy de las que, si no tengo que salir del municipio, voy andando a todos lados. Voy a Can Misses, a es Viver, a s’Alamera o al paseo marítimo porque tengo la firme convicción de que no es necesario el coche para moverse por la ciudad. Ahora, con la brillante decisión del equipo de gobierno del PP, me van a obligar a coger el coche y dar vueltas. Eso supone incrementar la movilidad de una manera exponencial. Todas las personas que opinan que la ciudad es para caminar tendremos que circular por un mero capricho. Si quieren controlar los coches abandonados, háganlo, pero no nos hagan pagar a la ciudadanía. ¿Y cuando quiera mover el coche y no encuentre estacionamiento en mi zona, hecho que sucede con mucha frecuencia, qué me ofrece el ayuntamiento? Aparcamientos disuasorios lejos de mi casa que se inundan cuando llueve o comprar una plaza cuyo precio ronda los 60.000 euros, y eso si encuentras alguna.

Yo les propongo una solución: construyan el aparcamiento subterráneo que estaba proyectado debajo del mercado nuevo y destinen como mínimo una planta a residentes. Pagaríamos un alquiler mensual y las calles no tendrían la sobresaturación que tienen ahora.

Si siguen adelante con esta pésima idea, demostrarán que solo les mueve un interés recaudatorio. Cada vez que se lleven mi coche porque lo he dejado estacionado mientras estoy fuera de la isla o porque no lo necesito, voy a tener que pagar la grúa y el depósito de vehículos lo que supone más de 200 euros.

Sinceramente, ¿les parece justo?

Espero que reflexionen y decidan no aplicar esta medida, por el bien de los y las vecinas de la ciudad.