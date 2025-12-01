Transport públic
Mal funcionament de la línia 13 d’autobús
Anna Roig i Mayans, Eivissa
Em dic Anna Roig i Mayans i voldria expressar el meu cansament i indignació pel mal funcionament del transport públic d’Eivissa, en concret de la línia L13 entre Eivissa i Santa Eulària.
El meu fill, en Jan, estudia el cicle formatiu de Navegació i Pesca de litoral al CIFP Can Marines. Cada dia s’aixeca a les sis del matí per intentar agafar l’autobús de les 7:10. I dic “intentar” perquè, tot i arribar 25 minuts abans al CETIS, la primera parada, massa sovint ni tan sols pot pujar: el bus ja va ple. Quan té “sort”, hi puja dret tot el trajecte; quan no, es queda tirat i ha d’esperar mitja hora més, arribant tard a classe. I això no és una anècdota puntual: passa cada dia i afecta més estudiants.
És inacceptable que una línia tan utilitzada estigui completament saturada i que ningú hi posi solució. Parlam d’un problema que es repeteix diàriament i que seria facilíssim d’evitar augmentant la freqüència en hores punta. No estam demanant res extraordinari, només un mínim de planificació i de respecte pels usuaris, no hauria de ser tan complicat si realment es vol oferir un servei públic digne.
Resulta especialment irritant veure com, a l’estiu, es multipliquen els serveis per atendre els turistes mentre que, a l’hivern, els residents ens quedam amb un transport insuficient, precari i vergonyós. El Consell d’Eivissa i Sagalés tenen l’obligació —no el capritx— de garantir un servei digne tot l’any, no només quan hi ha interessos turístics i econòmics pel mig.
Mentrestant, el meu fill i molts altres continuaran arribant tard a classe. I no per falta de responsabilitat seva, sinó per la incompetència d’un servei públic que hauria de funcionar, com a mínim, de manera decent.