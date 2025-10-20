Los invisibles del autobús escolar

Cada mañana, antes de que la ciudad despierte del todo, ellos ya están ahí. No llevan uniforme llamativo ni reciben aplausos al final de la jornada. Son los monitores de transporte escolar, las figuras silenciosas que garantizan que miles de niños lleguen a clase sanos y salvos. Y, sin embargo, su labor se desarrolla en la sombra, marcada por la precariedad, la invisibilidad y una remuneración que roza lo indigno.

Una responsabilidad enorme, un reconocimiento mínimo

El monitor escolar no es un mero acompañante. Su misión es velar por la seguridad de los menores: controlar el ascenso y descenso del autobús, mantener la disciplina durante el trayecto, asistir en emergencias, acompañar a los más pequeños hasta la puerta del colegio y, en algunos casos, ser el primer rostro amable que los niños ven al comenzar el día. Según la normativa, deben acreditar formación en seguridad vial, primeros auxilios y un certificado negativo de delitos sexuales. En la práctica, son guardianes de confianza en un espacio reducido y lleno de riesgos.

El salario que no compensa el tiempo

El sueldo medio de un monitor de transporte escolar en España ronda los 400 a 500 euros mensuales por media jornada. Pero la cifra es engañosa: el tiempo efectivo que se paga corresponde solo al trayecto con niños a bordo. El desplazamiento entre rutas, las esperas en los centros escolares o los tiempos muertos entre la ida y la vuelta no se retribuyen. Así, un trabajo que ocupa buena parte del día se traduce en un salario que apenas cubre gastos básicos.

La diana de todas las tensiones

A la precariedad económica se suma la presión emocional. Los monitores son, con frecuencia, el blanco de las frustraciones ajenas:

-Los nervios del conductor, que descarga en ellos su estrés.

-Las exigencias de los centros escolares, que los tratan como personal prescindible.

-Las quejas de las familias, que los responsabilizan de cualquier incidente.

-Y la indiferencia de las empresas, que los ven como un gasto más que como un pilar del servicio.

En este tablero de tensiones, el monitor se convierte en pararrayos humano de un sistema que no reconoce su valor.

Vocación como único motor

¿Por qué, entonces, siguen ahí? La respuesta es sencilla y conmovedora: los niños. El cariño que reciben, las sonrisas que arrancan en cada trayecto, la confianza de los pequeños que los ven como un referente seguro… Esa es la gasolina invisible que mantiene en pie un trabajo que, de otro modo, sería insoportable. El monitor escolar no se queda por el sueldo ni por las condiciones: se queda porque sabe que su presencia marca la diferencia en la vida de los menores.

Una llamada urgente

En un país que presume de apostar por la educación y la conciliación, resulta incoherente que quienes garantizan la seguridad de los escolares trabajen en condiciones tan precarias. Reconocer, dignificar y mejorar este trabajo no es un lujo: es una deuda social. Porque cada mañana, cuando un niño sube al autobús y encuentra una mano tendida que lo guía, no está recibiendo un simple servicio: está recibiendo cuidado, humanidad y protección. Y eso, aunque no figure en ninguna nómina, vale más que cualquier cifra.