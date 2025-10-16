Inundacions
Ciutat d’Eivissa i l’aigua: una solució que podem fer realitat
Pep Toni Ramon Ferrer
Quan plou, a Eivissa no només es reguen els jardins, sinó que sovint s’inunden carrers i deixa molts de nosaltres amb els peus xops i els cotxes atrapats, o pitjor encara: fora de circulació. No és només un problema molest, sinó que afecta la nostra vida diària, els comerços i el nostre estimat patrimoni. La realitat és que el sistema de clavegueram no pot absorbir tota l’aigua quan cauen pluges fortes, un inoperatiu tanc antitempestes i això fa que la ciutat s’embussi i patim inundacions que podríem evitar. Per això, penso que una solució ben senzilla i efectiva seria construir un túnel subterrani que actuï com un gran dipòsit per a l’aigua de la pluja, d’uns 1.000 metres de llarg, amb capacitat per emmagatzemar fins a 12.500 metres cúbics. Amb unes bombes potents, podríem enviar aquesta aigua ràpidament al mar, que tenim tan a prop, i evitar que se’ns envaeixin els carrers. Aquest projecte, amb un cost aproximat d’uns 25 milions d’euros, és una inversió que ens podria estalviar molts mals de cap i protegir la ciutat d’Eivissa en el futur. Pot semblar una gran despesa, però si feim comptes de les pèrdues i despeses del passat 30 de setembre, segurament parlam de xifres molt semblants. Perquè no només es tracta del que s’ha perdut, sinó també del que s’ha deixat de guanyar a cada comerç obligat a romandre tancat, mentre seguia pagant el personal per tirar endavant. I ja no parlem dels negocis que han donat per acabada la temporada abans d’hora. A tot això s’hi ha de sumar el cost dels serveis d’emergència i la neteja. I no oblidem, per desgràcia, les inundacions d’aquest dissabte. És car? Sí. És el preu que hem de pagar per una suma d’errors de gestió a la ciutat de Vila: un urbanisme mal enfocat, la construcció on no tocava, un dipòsit antitempestes fallit i un «boom» turístic desenfrenat on tot valia. Tot i això, estic convençut que, amb ganes i un bon projecte, podem fer que la nostra ciutat sigui més segura i còmoda per a tothom, fins i tot quan el cel s’enfonsi una mica. Aquest elevat preu el pagarem una vegada entre tots. Si no ho feim, el seguirem pagant cada any… amb cada nova inundació. Per això voldria encoratjar els dirigents polítics a ser valents, a encapçalar aquest projecte i a buscar els recursos a Europa (Next Generation), a Madrid i al mateix Govern balear.
