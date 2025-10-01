Medios de comunicación
Una informació a temps és una victòria
Vicent Tur i Serra
Que la TEF (Televisió d’Eivissa i Formentera) és una cadena feta amb una sabata i una espardenya, ja fa temps que ho sabem. Per posar només un exemple, l’informatiu del migdia és el mateix que el del dia anterior a la nit reciclat. Ahir, però, vaig descobrir com pot ser això de perillós si no s’elimina la informació que ja no és vàlida. El 30 de setembre, a les 14.30 hores, mentre érem en alerta vermella per pluja, la locutora va dir que «seguim en alerta groga». I la gent que no sabia que allò era un refregit de la nit anterior podia haver pensat que realment som en alerta groga i no en vermella, com era el cas. Això és posar la gent en perill i és intolerable. No crec que costi tant editar l’enregistrament i eliminar-ne les informacions obsoletes que posen en perill la integritat física de les persones.
