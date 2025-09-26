Agradecimiento
Al Excmo. Ayuntamiento de Ibiza y a la Policía Municipal
David Medina García, Director General del Grupo Policlínica
Estimados/as señores/as:
En nombre del Grupo Policlínica y en el mío propio me gustaría agradecerles su buen hacer y colaboración en los recientes trabajos de asfaltado de la calle Vía Romana de Ibiza, que han mejorado de manera notable el acceso a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.
La creación del paso de cebra frente a las escaleras que suben a la calle Archiduque Luis Salvador facilita la entrada tanto de pacientes como de trabajadores, aportando mayor seguridad y comodidad a todos los que acuden a nuestras instalaciones.
Asimismo, deseo reconocer la ayuda de la Policía Municipal, que con su apoyo ha contribuido al buen desarrollo de estos trabajos y a la seguridad durante todo el proceso.
Gracias de nuevo por su compromiso y buen hacer, que repercuten directamente en beneficio de la ciudadanía.n
