Carta de agradecimiento de Medicina interna a Sausan Sayed

Estimada Sausan hoy hemos recibido malas noticias para el área de salud, tu dimisión es una gran pérdida para nosotros, por ello y en nombre de todo el personal facultativo del servicio de Medicina interna, queremos expresarte nuestro más profundo agradecimiento por tu dedicación y constante compromiso con la mejora de la asistencia sanitaria en nuestro centro.

Tu capacidad de trabajo, tu visión estratégica y, sobre todo, tu empatía hacia los médicos y demás profesionales sanitarios han sido un motor fundamental para el buen funcionamiento de nuestro servicio. Tu liderazgo cercano nos ha inspirado a mantener los más altos estándares de calidad, incluso en momentos de especial desafío para la organización sanitaria.

Deseamos destacar especialmente el esfuerzo sostenido para adecuar el número de facultativos a las necesidades reales de nuestra área siempre tan deficitaria. Gracias a tu capacidad de planificación y negociación, hemos contado con los recursos humanos necesarios para responder con eficacia a la demanda asistencial, garantizando una atención segura y de calidad para nuestros pacientes.

Somos conscientes de que, en el actual contexto organizativo, no siempre ha sido sencillo mantener una visión compartida con la gerencia del centro. Sabemos que esa circunstancia, unida a las exigencias del cargo, ha supuesto un esfuerzo adicional que conlleva cansancio y dificultad para continuar en plena sintonía con la actual dirección. Aun así, tu compromiso con la misión del hospital y con la mejora de los servicios asistenciales ha permanecido firme, demostrando que el diálogo y la profesionalidad pueden prevalecer sobre cualquier dificultad.

Cuentas con nuestro agradecimiento y reconocimiento por todo lo que has logrado y sentimos mucho que no sigas en tu puesto para continuar con tu excelente labor.