Educació
Quin és el futur de l’escoleta de Vila?
Marina Vidal | Representant de les famílies del Consell Escolar de l’Escoleta de Vila
A les famílies d’aquesta escoleta ens preocupa, i molt, el seu futur. Un futur que des de l’Ajuntament pinten com si fos llunyà i incert però que per a les famílies suposa un fet molt proper i angoixant.
Ens diuen que en sis mesos haurem d’inscriure els nostres infants a l’Escoleta de Can Cantó. Però l’ampliació de Can Cantó no és per augmentar places d’un municipi que tant les necessita? Quedarà un municipi de 54.000 habitants amb una única escoleta als afores de la ciutat? No entenem per què ens han de moure. Des del Consell Escolar preguntam des de fa mesos a la regidora, però ens diu que ella tampoc en sap res. I llavors per què ens hem de desplaçar el proper curs a un lloc que ens dificulta molt la logística familiar?
Per què l’ampliació de Can Cantó suposa tancar la de Vila? Ens informen a les reunions del Consell Escolar que no deixaran el centre de Vila sense escoleta i que això és un projecte a curt termini. I per què no esperen a fer la nova per moure’ns si allà no la volen? Repetim, no entenem res.
La nostra realitat és que el futur del nostre centre penja d’un fil. És on els nostres infants gaudeixen cada dia d’unes bones instal·lacions, un clima proper i familiar i un equip docent i no docent excel·lent. Per què canviar les coses quan estan bé? Des de l’Ajuntament no estan sent clars amb nosaltres i això ens crea molta desconfiança.
Esperem que aquest projecte no esdevingui tal i com s’està planejant. Si es canvia l’escoleta a un altre lloc del centre de la ciutat, demanem que primer es faci la nova i després ens moguin, però que no s’aprofiti l’ampliació de Can Cantó i una reforma del nostre edifici que encara no té previst començar com a argument.
Amb l’esperança que puguem seguir en aquest centre educatiu, esperam notícies.
