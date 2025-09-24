Autonomía
Una provincia de Ibiza
Daniel Álvarez Malo
Las Islas Baleares son una autonomía uniprovincial, pero tendría mucho sentido que tuviera una provincia adicional.
Hace cien años se decidió que las Islas Canarias debían cambiar su organización uniprovincial como se configuró en el siglo XIX y pasar a ser biprovinciales.
La isla de Ibiza no solo es que tenga una población que ampliamente supera los 150000 habitantes y la de algunas de las provincias españolas, sino que Ibiza ciudad también supera en población a algunas capitales de provincia.
Ibiza es conocida a nivel nacional e internacional por sí misma; incluso más que el conjunto de las Islas Baleares.
Por cercanía Formentera, no solo Ibiza, formaría parte de esa provincia de Ibiza, por supuesto.
Tener voz propia en las Cortes generales beneficiaría a Ibiza, pero también al conjunto de las Islas Baleares que ganarían algún escaño adicional. En el Parlamento balear no cambiarían las condiciones porque ya hay representación específicamente ibicenca de todos modos.
Además, el brillo internacional de Ibiza, de tener provincia propia, se realzaría beneficiando al conjunto del archipiélago.
