Autonomía

Una provincia de Ibiza

Daniel Álvarez Malo

Ibiza

Las Islas Baleares son una autonomía uniprovincial, pero tendría mucho sentido que tuviera una provincia adicional.

Hace cien años se decidió que las Islas Canarias debían cambiar su organización uniprovincial como se configuró en el siglo XIX y pasar a ser biprovinciales.

La isla de Ibiza no solo es que tenga una población que ampliamente supera los 150000 habitantes y la de algunas de las provincias españolas, sino que Ibiza ciudad también supera en población a algunas capitales de provincia.

Ibiza es conocida a nivel nacional e internacional por sí misma; incluso más que el conjunto de las Islas Baleares.

Por cercanía Formentera, no solo Ibiza, formaría parte de esa provincia de Ibiza, por supuesto.

Tener voz propia en las Cortes generales beneficiaría a Ibiza, pero también al conjunto de las Islas Baleares que ganarían algún escaño adicional. En el Parlamento balear no cambiarían las condiciones porque ya hay representación específicamente ibicenca de todos modos.

Además, el brillo internacional de Ibiza, de tener provincia propia, se realzaría beneficiando al conjunto del archipiélago.

El tiempo en Santa Eulària des Riu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El tiempo en Sant Antoni de Portmany: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

La Flotilla Sumud denuncia "al menos 13 explosiones" y cortes de las comunicaciones en su travesía

El tiempo en Formentera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El tiempo en Eivissa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

