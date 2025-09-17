Encontre Jove ‘25

Como ya es tradición en nuestra diócesis, la primera semana del mes de septiembre, entre los días 3 y 7, tuvo lugar en la Casa de Espiritualidad Santa Teresa de es Cubells el ‘Encontre Jove’, un campamento organizado por la Delegación de Juventud de Ibiza y Formentera, en el que participaron de 80 jóvenes de las diferentes parroquias de nuestras islas.

A lo largo de los cinco días del ‘Encontre’, los jóvenes de la diócesis disfrutaron de actividades, reflexiones, momentos de oración, celebraciones eucarísticas y juegos, todo ello en un clima de amistad y compañerismo. Es una gran alegría para el obispado ver cómo los jóvenes de nuestra diócesis se toman unos días de retiro donde crecen en todos los aspectos: en el físico, en el mental y sobre todo en el espiritual y su acercamiento a la fe. Esta actividad nos llena de satisfacción por su buen acogimiento en todos los participantes, y más aún cuando al llegar el momento de volver a casa, llenos de lágrimas por la despedida, nos piden las fechas del año siguiente. Para la delegación de Infancia y Juventud es un gran reto ofrecer a nuestra juventud unos días apartados de la rutina, incluso del verano, donde se pueda ser uno mismo, y abordar temas trascendentales que les ayudan a desarrollarse física, intelectual y espiritualmente.

Este campamento, nuestro “Encontre” es un lugar donde crece la fe de los que vienen con fe, pero también es un lugar donde puede crecer la semilla de fe en los corazones de la juventud que asiste, este año bajo las palabras del nuevo Papa León XIV que nos llamaba a hablar de la paz, el caminar juntos y el amor de Dios a la humanidad. Este campamento tan especial para estos jóvenes sería imposible de llevar a cabo sin la colaboración y ayuda de muchas personas e instituciones, tanto públicas como privadas, a las que les quisiéramos hacer llegar nuestra más profunda gratitud por su desinteresada generosidad. En primer lugar, sacerdotes a los monitores y responsables, que desde muchos meses antes preparan con esmero y cariño esta actividad encontrándose con otros jóvenes y compartiendo esos días; a sus padres, por la confianza depositada; y al equipo de voluntarios de cocina que año tras año se superan para ofrecer el mejor servicio a los jóvenes, incluido Felipe de la Peña y su equipo, y a las Hermanas Carmelitas Misioneras por dejarnos compartir su casa de espiritualidad. Mención especial merecen el Consell Insular de Ibiza, Fundación Julián Vilás Ferrer, Coca-Cola, Vicent d’en Jordi, Residencia Reina Sofía, Helados Friu, Helados Los Valencianos Galiana, Hotel Torre del Mar, Cafés Ibiza, Eroski, Cooperativa Agroeivissa, La Sirena, Calimax, Can Bufí, Frufor y Grupo Aniofe.

Muchas gracias a todos, sin vuestra desinteresada colaboración esto no sería posible.