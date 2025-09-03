Carta al alcalde de Sant Antoni

No me gusta nada entrar en polémicas, y mucho menos cuando las mismas probablemente no servirán de nada, pero no tengo cuerpo de quedarme callada ante las declaraciones del alcalde de mi municipio, don Marcos Serra, en las que se enorgullece de velar por el bienestar de los vecinos de Sant Rafel de Sa Creu, entre los que me encuentro, de los que manifiesta que no ha recibido ninguna queja este verano por molestias causadas por las discotecas, dando a entender que es gracias a su buen quehacer.

No es mérito suyo, señor alcalde, ni suyo ni de sus compañeros de gobierno; ni siquiera de la oposición, es mérito de muchos vecinos que nos hemos juntado, y que hemos tenido el importantísimo apoyo de dos asociaciones, la de vecinos des Fornàs y la de Sant Rafel para decir basta ya. Hemos contado con la colaboración de otra asociación que ahora está intentando luchar por el descanso en su zona de Can Bonet (en la que parece que el equipo de gobierno tampoco les está ayudando mucho), vecinos que hemos tenido que plantearnos el acudir a la vía penal para poder ver garantizado un derecho fundamental, como es el descanso en nuestras viviendas.

E insisto, venda Vd. como un logro el hecho de que tanto la discoteca a la que me refiero, y que Vd. sabe perfectamente cuál es, como las demás, entre ellas la polémica ubicada en el barrio de Can Bonet, o la de la bahía de Sant Antoni, cumplan escrupulosamente con la normativa vigente en nuestro municipio, haciendo con ello que todos podamos sentirnos orgullosos del mismo, y no únicamente unos pocos propietarios y supongo que sus cómplices, quienes temporada tras temporada llenan sus bolsillos a costa de vulnerar derechos fundamentales del resto de los orgullosos habitantes de este precioso municipio.

Haga Vd. que nos sintamos orgullosos del mismo, y tenga motivos para estarlo Vd. de su gestión.