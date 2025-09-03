Fallecimiento
Agradecimiento en momentos muy difíciles
María Clavijo Castro
Mi marido Juanjo trascendió el pasado 3 de agosto, el cual padeció una demencia frontotemporal. Quisiera agradecer por medio de estas líneas, con todo mi cariño y el de mi familia, no sólo el trato profesional, sino más importante aún, el trato humano que me han mostrado en todo momento los miembros de la UHD (Unidad Hospitalaria Domiciliaria), a todo el equipo de enfermería en general pero especialmente a los doctores Paula y Mario, por su amable trato y por su arduo trabajo.
Gracias a vosotros he podido pasar por esos momentos tan difíciles de una forma tranquila, acompañada, siempre había un abrazo de apoyo, unas palabras de ánimo y unos cuidados intachables hacia JJ.
Gracias por existir y ser personas maravillosas, estaréis siempre en mi corazón, gracias.
