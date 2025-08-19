Denuncia
Queja por un taxista que no presta su servicio y se da la fuga
Jorge Per
A ti, taxista que te solicitamos servicio, te paraste, nos miraste y aceleraste sin mediar palabra en la medianoche del comienzo del domingo, 17 de agosto, en la confluencia de carrer de Albacete y carrer Cala de Bou, entre Sant Antoni y Sant Josep.
Si lees esta carta, que sepas que cogí tu matrícula y he interpuesto una reclamación en el Consell de Eivissa.
Quizá a otras personas se lo puedas seguir haciendo, pero yo no me voy a quedar callado y voy a utilizar todos los recursos legales existentes contra tu pésimo servicio y tu nula profesionalidad.
Que me dejaras tirado a mí me cabrea. Pero que me lo hayas hecho cuando iba en compañía de mi mujer y mi hijo de diez años, que no podía seguir andando porque tiene las piernas muy débiles por su enfermedad incurable, no te lo voy a consentir.
Con tu deplorable acción, has ayudado al cabreo de una familia española de esas que cada vez quedan menos en la isla, has manchado la dignidad y la profesionalidad de tu sector y, sobre todo, has obviado el servicio público al que estás encomendado y que tienes la obligación de prestar.
Siento muchísimo no haber sido uno de esos turistas que te piden ir a las discotecas y que te dejan jugosos beneficios. Pero te recuerdo que aunque tu expectativa de carrera fuera corta, eres un servicio público y tienes la obligación de prestarlo.
