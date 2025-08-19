Problemas con los taxis en Sant Joan

En esta isla que algunos ya no reconocemos todavía queda gente de bien, por suerte. Hoy me han parado en un control policial en el pueblo de Sant Miquel con mi motocicleta. Por un problema del casco no he podido continuar la marcha hasta mi casa y me han comunicado que me tendría que ir en taxi o buscar una solución y dejar mi vehículo allí.

Pasé una hora de espera de llamada sin ninguna respuesta a radio taxi y paré a tres, entre ellos el número 9 de Sant Joan y 1080 estacional de Eivissa, libres con su luz verde y su respuesta fueron excusas y desinterés por la proximidad de mi vivienda a cinco kilómetros. En muchos casos no les interesan lugares donde después no pueden recoger a gente o volverse de vacío. Se quejan de los VTC o taxi piratas, pero no se habla de este problema, pues no es la primera vez.

He vuelto al control policial a presentar queja de este servicio público y dar notificación de ello.

Pero por suerte todavía queda gente de bien; en este caso, la Policía Local de Sant Joan; que se preocupa por los vecinos de su municipio y busca una solución para que pueda volver a casa sin tener que caminar por una carretera a las tantas de la noche poniendo en peligro su vida o la de los demás porque un taxi no quiere realizar su función.