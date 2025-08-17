Sanidad
A la UCI del Hospital Can Misses
Nuria Ribas Ferrer, en nombre de la familia de Pedro Ferrer
Queremos expresar nuestro mas sincero agradecimiento a todo el personal de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Can Misses, por la atencion profesionalidad y sobre todo por la humanidad con la que cuidasteis a Pedro Ferrer Juan en sus últimos días.
Con el dolor de su perdida, sabemos que estuvo en manos de profesionales como vosotros. Que luchasteis hasta el ultimo momento.
En nombre de la familia gracias. Solo tenemos buenas palabras para todo el equipo de UCI de Can Misses.
