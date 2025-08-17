Educación

S’Escoleta de Vila: una escoleta que no podem perdre

Laura Ribes Martínez, mare d’un infant de l’escoleta de Vila.

Eivissa

Fa poc més d’un mes celebràvem amb emoció la festa de fi de curs dels ‘grossos’ a l’escoleta de Vila. Un moment ple de rialles, abraçades, alguna llàgrima (ho confeso) i, sobretot, un profund sentiment d’agraïment. Després de tres anys formant part d’aquesta petita gran família, ens toca acomiadar-nos per començar l’aventura de l’escola de ‘majors’.

L’escoleta de Vila no és només un centre educatiu: és una llar. Un espai de barri, proper, on s’ensenya des de l’afecte, la paciència i el respecte a cada temps de cada infant, al seu ritme. On els infants aprenen a parar taula, servir als seus companys, rentar-se, compartir, conviure... Valors essencials que aquí es transmeten de forma natural i amb molt molt d’amor.

Però què podem esperar d’una escoleta on el seu protagonista és ‘En Vileru’? Un gran arbre que omple d’ombra el pati; un personatge molt estimat per tots i que, com l’escoleta mateixa, simbolitza arrels, creixement, joc i comunitat.

Per tot això, no tenim més que paraules d’agraïment a tot l’equip humà que dona sentit a aquest centre: gràcies a la directora Vali, a les mestres, educadores, a na Fani —la cuinera que enamora estómacs i cors— i al personal de neteja, que fan que aquesta escoleta sigui un lloc on els nostres fills i filles se senten segurs, estimats i acompanyats. No és això el que volem tots per als nostres fills quan no són a casa?

A l’Ajuntament d’Eivissa li demanaria que la cuidi molt. Seria realment trist que es deixés perdre aquesta escoleta. Deixar-la enrere per donar prioritat a altres centres fora del nucli urbà. Aquesta és l’única escoleta pública que queda dins la ciutat, i té un valor incalculable per a les famílies que hi vivim.

Cuidar aquesta escoleta és cuidar la infància, l’educació i, sobretot, el barri. És cuidar tots aquells que, amb vocació i estima, la fan funcionar cada dia.

Perquè Vila necessita aquesta escoleta. I perquè els nostres infants mereixen començar el camí amb unes arrels tan fortes com les d’en Vileru.

